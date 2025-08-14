Val-de-Marne : quatre corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi, une enquête ouverte

Ce mercredi 13 août, quatre corps ont été retrouvés inanimés dans la Seine, au niveau de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, a appris CNEWS de source policière. Les cadavres seraient immergés dans l’eau depuis plusieurs jours. Une enquête a été ouverte.

Une découverte macabre. Quatre corps sans vie ont été retrouvés ce mercredi 13 août en début d’après-midi au niveau de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, a appris CNEWS ce jeudi de source policière, confirmant une information d’Europe 1.

Selon nos informations, la découverte a été faite par un usager du RER C, ce dernier ayant aperçu un premier corps inanimé, le crâne dégarni, flottant dans la Seine. Ainsi, il a directement contacté les forces de l’ordre par téléphone.

Dépêchés sur les lieux, les policiers de la Brigade fluviale ont essayé de récupérer le corps. A leur grande surprise, trois autres cadavres ont été découverts. Le 2e était en effet à une cinquantaine de mètres du premier et était situé en bordure du quai.

Le troisième cadavre était, lui, coincé dans les branchages tandis que le dernier dérivait dans les courants, selon la source policière. A l’heure actuelle, l’identité des victimes demeure inconnue. Cependant, il pourrait s’agir de cadavres de quatre hommes majeurs, dont trois de type africain et un de type nord-africain.

Les corps ont été transportés à l’Institut médico-légal. Contacté par nos soins, le parquet de Créteil a confirmé la découverte de quatre corps dans la Seine «sans qu’un lien entre eux ne puisse être établi à ce stade».

Le ministère public indique à CNEWS que «des autopsies sont prévues pour déterminer les causes de la mort» et que «l'identification des défunts est en cours».