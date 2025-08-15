Châtillon-sur-Seine : des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué sur le réseau social X que des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août, à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or).

D’après la préfecture, «des prospectus ont été allumés et coincés dans la porte d'entrée». Grâce à l’intervention des passants, le feu a été très vite éteint. D’après la même source, le responsable religieux du site a procédé déposé plainte.

Cette nuit, à Châtillon sur Seine, des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane.

Mes pensées vont vers les fidèles heurtés par cet acte anti musulman d’une grande lâcheté. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 15, 2025

Le ministre a apporté ses «penses» aux «fidèles heurtés par cet acte anti-musulman d’une grande lâcheté».

Contacté par nos soins, le parquet de Dijon n’était pas joignable dans l’immédiat.