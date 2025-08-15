Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Châtillon-sur-Seine : des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi. [BENJAMIN CREMEL / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué sur le réseau social X que des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août, à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or).

Sur son réseau social X, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a fait savoir que «des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane» dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août à Châtillon-sur-Seine, dans le département de la Côte-d’Or.

D’après la préfecture, «des prospectus ont été allumés et coincés dans la porte d'entrée». Grâce à l’intervention des passants, le feu a été très vite éteint. D’après la même source, le responsable religieux du site a procédé déposé plainte. 

Le ministre a apporté ses «penses» aux «fidèles heurtés par cet acte anti-musulman d’une grande lâcheté». 

Contacté par nos soins, le parquet de Dijon n’était pas joignable dans l’immédiat.  

Côte-d'OrFaits diversPoliceJustice

À suivre aussi

Côte-d’Or : un jeune homme de 18 ans blessé au couteau, deux mineurs interpellés
Côte-d’Or : trois ouvriers meurent écrasés par un mur sur un chantier
Côte-d’Or : le corps sans vie d’un chien, ligoté avec des lacets de chaussures et lesté de pierres, repêché dans un canal

Ailleurs sur le web

Dernières actualités