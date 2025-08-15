Corse : une enquête ouverte après la découverte d’un impact de balle sur la façade d’une gendarmerie

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio à la suite de la découverte, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août, d’un impact de balle sur la façade de la gendarmerie de Sartène (Corse-du-Sud).

Les investigations ne font que commencer. Ce vendredi 15 août, le parquet d’Ajaccio a procédé à l’ouverture d’une enquête après que la gendarmerie de Sartène, en Corse-du-Sud, a été la cible de coups de feu survenus dans la nuit, a indiqué le ministère public à l’AFP.

Outre ces «3 à 5 détonations» entendues dans la nuit, un impact de balle a été relevé sur la façade de l’édifice. L’enquête a été ouverte pour «dégradation ou détérioration d’un bien par un moyen dangereux avec mise en danger de personnes dépositaires de l’autorité publique», ainsi que pour «port et transport prohibé d'arme de catégorie B».

Les investigations ont été confiées à la gendarmerie de Sartène. Néanmoins, il faut rester prudent sur l’origine de ces détonations.

En effet, le parquet souligne à l’AFP que les tirs pourraient résulter de coups de feu tirés en l'air dans le cadre des festivités du 15 août, une fête importante sur l’île, qui coïncide notamment avec la naissance de Napoléon en Corse.