«J’ai senti que j‘étais en insécurité» : Diane Leyre, Miss France 2022, prise en charge par les policiers après avoir été suivie par un homme dans un train

Diane Leyre, élue Miss France 2022, a raconté sur son compte Instagram une expérience traumatisante qu’elle a vécue. La jeune femme de 28 ans a indiqué avoir été suivie par un homme alors qu’elle se trouvait dans un train. Elle a finalement été prise en charge par les policiers de Valence.

«J’ai pris une très grosse frayeur». Ce mercredi 13 août, Miss France 2022, Diane Leyre, s’est adressée à ses abonnés dans une story postée sur son compte Instagram. Dans celle-ci, la jeune femme de 28 ans raconte avoir senti «être en insécurité» au cours de son dernier voyage dans un train reliant Lyon (Rhône) à Montpellier (Hérault).

Dans sa publication, Diane Leyre affirme avoir «rarement eu aussi peur et pourtant je ne suis pas du genre à paniquer facilement». Celle qui a été élue Miss France 2022 raconte avoir «senti à la gare qu’un homme [la] suivait. J’ai essayé de le semer, il m’attendait partout. J’ai fait semblant de changer de train, il m’a suivie, collée dans les escalators», a détaillé Diane Leyre.

«J’ai fait semblant de rentrer dans un wagon, il est allé dedans puis m’a cherchée jusqu’à mon wagon. Il s’est approché de mes valises mais je me suis levée donc il est parti et il est retourné dans un autre wagon. Il est sorti ensuite au premier arrêt et a attendu sur le quai en guettant», a-t-elle ajouté.

«Je suis encore en stress de la situation»

Alors qu’elle se sentait «en insécurité» et qu’aucun contrôleur n’était présent dans son train, la jeune femme a décidé d’appeler les policiers durant son trajet «pour les prévenir et pour qu’ils puissent intervenir», selon son récit. Diane Leyre affirme ne pas avoir osé «bouger de mon siège pour chercher quelqu’un».

Miss France 2022 a finalement été prise en charge par les policiers. «Merci à la police de Valence et de Montpellier pour la réactivité et la gentillesse. Ils ont tout de suite fait en sorte de me rassurer. J’ai pris une très grosse frayeur, je suis encore en stress de la situation», a-t-elle écrit dans sa story Instagram.

«Faites attention à vous. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide quand on a le sentiment que quelque chose ne va pas, ça ne sert à rien d’attendre le drame», a souligné Diane Leyre.