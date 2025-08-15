«Mon objectif de vie était d’avoir mon procès» : Mathilda, victime présumée d’un viol mettant en cause son grand-père, témoigne sur CNEWS

Mathilda, 27 ans, a dénoncé des viols survenus il y a plusieurs années mettant en cause son grand-père paternel. Sa plainte, déposée en janvier 2020, a finalement été classée sans suite au motif que l’infraction était «insuffisamment caractérisée».

Un témoignage déchirant. Traumatisée, Mathilda, une jeune femme de 27 ans originaire de Marmande (Lot-et-Garonne), apparaît en pleurs sur une vidéo publiée le jeudi 7 août sur son compte TikTok. Cette internaute s’adresse à ses abonnés, leur annonçant qu’elle venait d’apprendre que sa plainte pour viols, déposée en janvier 2020 et mettant en cause son grand-père paternel, a été classée sans suite.

Mathilda a essayé à plusieurs reprises de retenir ses larmes au cours de ces quelques minutes de vidéo. En vain. La jeune vingtenaire est revenue, au cours d'un entretien accordé à CNEWS, sur les faits évoqués dans sa plainte, que nous avons pu consulter.

«Les faits se sont déroulés de 2006 à 2012, soit de mes 8 ans à mes 14 ans. Au début, je ne me rendais pas compte du traumatisme que j’ai subi car j’étais beaucoup trop jeune. Je ne savais pas si ce que me faisait mon grand-père était bien ou mal. Je pensais qu’il était une figure importante dans la vie d’une petite fille. Ce n’est que vers mes 12, 13 ans que je me suis rendue compte que ce qu’il me faisait était mal», a déclaré Mathilda.

La jeune femme décrit, dans sa plainte déposée à la gendarmerie de Marmande, des gestes qu’elle considère comme «déplacés» de la part de son grand-père. En 2006, lorsqu’elle avait 8 ans, Mathilda affirme avoir été victime d’attouchements. Son grand-père, qu’elle met en cause, lui aurait également imposé une fellation.

Un an plus tard, cet homme serait entré dans sa chambre. Il se serait assis sur son lit, avant de lui enlever sa culotte et de la pénétrer avec un doigt, toujours selon Mathilda. Ces faits très graves sont évoqués, parmi tant d’autres, dans la plainte de la jeune femme.

«je ne compte plus les traumatismes»

Et les agissements du grand-père auraient pris fin en 2012, lorsqu’il voulait enlever la jupe de celle qui avait 14 ans cette année-là. «À ce moment-là, j’ai compris. Je l’ai arrêté très vite», a dit la jeune femme à CNEWS, ajoutant qu’elle se rendait compte du mal qu’elle a vécu «en effectuant des recherches sur Internet».

La jeune femme assure aujourd’hui que les faits qu’elle reproche à son grand-père ont laissé de grandes séquelles. «Je ne compte plus les traumatismes. J’ai la phobie des hommes âgés avec une moustache. Il y a un mois, je faisais la queue à une caisse de supermarché. Devant moi, il y avait un homme de ce type-là. J’ai déposé mes courses et je suis partie car ce genre de personne m’évoque des souvenirs horribles», nous dit-elle.

«J’ai également arrêté toutes mes études à 17 ans car ma vie n’avait plus trop de sens. Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Cela a laissé des traces énormes et indélébiles. Je sais que dans toute ma vie, je ne serai pas heureuse à 100% parce que mon grand-père m’a volé une partie de ma vie», a-t-elle ajouté.

Après la plainte déposée en janvier 2020, Mathilda a appris jeudi 7 août auprès du parquet d’Amiens que celle-ci a été classée sans suite le 23 juillet 2025, au motif que l’infraction était «insuffisamment caractérisée». Contacté par nos soins, le ministère public n’a pas répondu à nos sollicitations.

Face à cette décision rendue par la justice, la jeune femme de 27 ans compte tout de même poursuivre son «combat». «Mon objectif de vie était d’avoir mon procès. Mon monde s’est effondré en apprenant que ma plainte a été classée sans suite. Au départ, je me disais pendant quelques heures que ma vie était finie. Après, j’ai réfléchi et j’ai posté la vidéo sur TikTok sans attendre grand-chose», a raconté Mathilda à CNEWS.

Après les nombreux messages de soutien qu’elle a reçus, la jeune femme a expliqué qu’elle ne se laisserait «jamais abattre». «Je vais me constituer partie civile. J’ai appelé une association de Montpellier, où je vis, pour que l’on m’aide». La vingtenaire indique par ailleurs à CNEWS avoir un rendez-vous avec une juriste le 18 août prochain.

Revenant sur la vidéo qu’elle a postée sur la plate-forme TikTok, Mathilda explique avoir eu besoin «d’évacuer» et «de parler parce que cela fait du bien». «Je ne me suis absolument rien dit. C’est au bout de 10 minutes que j’ai vu que j’avais beaucoup de commentaires (…) Après avoir posté la vidéo, je me suis dit, que de toute façon, cela ne peut faire que du bien étant donné qu’en 2025, il y a beaucoup de choses qui bougent grâce aux réseaux sociaux », a-t-elle conclu.