Rennes : un homme de 21 ans tué à l'arme blanche sur fond de trafic de drogue

Un jeune homme de 21 ans a été tué près d’un point de vente de stupéfiants à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce vendredi 15 août au matin.

Terrible drame à Rennes. Un jeune homme âgé de 21 ans a succombé à plusieurs plaies par arme blanche, vendredi matin, près d’un point de vente de stupéfiants, a rapporté l'AFP.

Selon le procureur de la République adjoint, Jean-Marie Blin, les faits se déroulés aux alentours de 5h du matin. Les policiers du commissariat de Rennes ont été appelés afin d’intervenir dans le quartier de Maurepas où un homme inanimé et ensanglanté a été découvert par des passants.

Les secours ne sont pas parvenus à ranimer l'homme qui présentait des plaies par arme blanche, notamment aux jambes et à la poitrine.

La victime, qui habite dans l'agglomération rennaise, avait déjà été mise en cause dans des affaires liées au trafic de drogue. «Les constatations sur la scène de crime permettent de supposer que les faits sont en lien avec l'activité d'un point de revente de stupéfiants proche du lieu de découverte du corps», a par ailleurs souligné le procureur adjoint.

De plus, quelques instants avant leur intervention, les services de police avaient reçu un appel signalant qu'un homme était poursuivi par une dizaine d'autres personnes. Un voisin aurait entendu quelqu'un crier «tue-le, tue-le», a précisé Jean-Marie Blin.

Un quartier gangrené par le trafic de drogue

Selon une source policière, l’homme a été retrouvé «dans une mare de sang». La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex police judiciaire) a été saisie de l’enquête.

Lors de l'été 2024, plusieurs épisodes de violence avec des tirs d'armes à feu avaient secoué le quartier de Maurepas, sur fond de guerre de territoire pour le contrôle d'un point de deal.

Quelques mois plus tard, le 26 octobre, un enfant de cinq ans a été grièvement blessé à la tête par balles, alors qu'il se trouvait à bord de la voiture de son père, pris en chasse par des poursuivants, dans ce même quartier.

Trois personnes ont été mises en examen ce mercredi dans le cadre de ce règlement de comptes.