Corps retrouvés dans la Seine : pourquoi une deuxième enquête pour homicide a-t-elle été ouverte ?

Une deuxième enquête pour homicide a été ouverte ce samedi concernant l'affaire des cadavres retrouvés dans la Seine plus tôt dans la semaine à Choisy-le Roi (Val-de-Marne). Celle-ci entend éclaircir un mystère qui s'épaissit.

Quatre corps ont été repêchés, ce mercredi, dans la Seine, à Choisy-le Roi (Val-de-Marne). «Des lésions de violences ont conduit à retenir l'hypothèse d'un décès d'origine criminelle» pour l’une des victimes et une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Ce samedi, le parquet de Créteil a indiqué en avoir ouvert une deuxième, pour le même motif, après des examens plus poussés qui ont révélé des traces de violences sur un autre corps.

Des scanners pratiqués sur les quatre cadavres ont permis «d’apprendre qu'un deuxième corps présentait des lésions de violences», a précisé le ministère public dans un communiqué.

L’enquête se poursuit

Ce mercredi, un corps flottant dans la Seine avait été repéré par un passager du RER C, près du pont de Choisy, qui relie cette ville de banlieue à Créteil. En inspectant la zone, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre ont découvert trois autres corps immergés.

Pour l'heure, seul un corps a pu être identifié, celui vraisemblablement resté le moins longtemps au contact de la Seine. Il s'agit «d’un homme, âgé d'une quarantaine d'années et domicilié dans le Val-de-Marne».

Quant aux trois autres cadavres, y compris celui pour lequel la deuxième enquête a été ouverte, «eu égard à l'état très dégradé des corps retrouvés, du fait de leur immersion dans l'eau, il était seulement possible de déterminer que les défunts étaient trois hommes, adultes, sans plus de précision.»

L'enquête se poursuit pour déterminer l'identité des hommes, les circonstances ainsi que la date de leur décès.