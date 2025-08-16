Loiret : un adolescent de 16 ans tué par balle

Un jeune homme de 16 ans a été abattu par balle dans la nuit du vendredi 15 août, près d'Orléans (Loiret). Un suspect était en garde à vue, ce samedi.

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit du vendredi 15 août au samedi 16 août à Fleury-les-Aubrais, une commune à proximité d'Orléans (Loiret), selon l'AFP citant une source policière. D'après cette dernière, un suspect était en garde à vue, ce samedi.

Les autorités ont été appelées vers 2h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle au thorax en pleine rue. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime a succombé à ses blessures.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d'un groupe de cinq jeunes qui auraient commis des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans cette zone résidentielle et «un riverain serait sorti pour les menacer avec une arme de poing», a précisé à l'AFP, Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans.

Les jeunes auraient alors pris la fuite, mais plusieurs coups de feu ont retenti, l'un d'eux touchant mortellement le mineur de 16 ans. Les quatre autres ont pu s'échapper et sont «très traumatisés», a indiqué M. Delorme.

Six étuis de munitions ont été retrouvés devant le domicile de l'auteur présumé, né en 2006, qui «a été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre et détention d'arme de catégorie B», a-t-il ajouté.

Le suspect aurait reconnu en garde à vue être l'auteur des faits.