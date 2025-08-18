Accident mortel lors d'un rodéo à Bassens en novembre 2024 : les deux pilotes de moto jugés ce lundi à Bordeaux

Ce lundi 18 août, deux conducteurs de moto doivent comparaître devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux (Gironde) à la suite de l’accident mortel survenu à Bassens, en novembre 2024, et au cours duquel une jeune femme de 20 ans est décédée.

Un accident, une victime et deux mis en cause. C’est l’affaire du jour sur laquelle devrait se pencher la 7e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, en Gironde, ce lundi 18 août. Les faits relatifs à cette affaire se sont déroulés le 24 novembre 2024 en fin de journée sur la commune de Bassens, dans le même département.

Il était environ 18h15 lorsque les policiers étaient appelés à se rendre sur un lieu connu pour accueillir des rodéos motorisés de cette commune. Sur place, ils avaient découvert le corps sans vie d’une jeune femme de 20 ans.

«Les investigations ont rapidement permis d’établir que la victime était passagère d’une moto KTM, volée, sans plaque d’immatriculation conduite par un homme âgé de 20 ans, déjà condamné pour des délits routiers et qu’ils étaient tous les deux démunis de casques. Une collision est survenue avec une autre moto de marque Honda alors qu’ils s’inséraient sur la piste», écrivaient alors le parquet de Bordeaux dans son communiqué.

Les deux conducteurs impliqués dans l’accident avaient été transportés à l’hôpital, leur pronostic vital ayant été un temps engagé. «A l’issue de leurs hospitalisations, ils présentaient tous deux des incapacités totales de travail importantes à hauteur de 60 jours pour le conducteur de la moto KTM et 90 jours pour le conducteur de la moto Honda», a indiqué le ministère public.

Un suspect placé en détention provisoire, le second sous contrôle judiciaire

Il a fallu attendre le 17 juin 2025 pour que le jeune homme de 20 ans, qui transportait la victime à bord de sa moto, soit placé en garde à vue au cours de laquelle il a reconnu avoir consommé du cannabis et être positif au cannabis au moment des faits. «Le second conducteur a confirmé le déroulement des faits et a admis avoir circulé sur la roue arrière au moment de la collision. Ils ont admis également tous les deux ne pas avoir le permis de conduire», a précisé le parquet de Bordeaux.

Deux jours après leur placement en garde à vue, les deux conducteurs ont été déférés au parquet, c’est-à-dire le 19 juin 2025, et ce dans la perspective d’une comparution à délai différé (CDD).

Concernant le premier jeune homme, à savoir le conducteur de la moto KTM qui transportait la victime, celui-ci est poursuivi des chefs «d’homicide involontaire par conducteur avec deux circonstances aggravantes (conduite sous stupéfiants et sans permis), de blessures involontaires par conducteur avec ITT supérieure à 3 mois avec deux circonstances aggravantes (conduite sous stupéfiants et sans permis) et recel». Il avait été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement ce lundi.

Le 2e conducteur est, quant à lui, poursuivi pour «homicide involontaire par conducteur avec deux circonstances aggravantes (violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et conduite sans permis) et blessures involontaires par conducteur avec ITT de 60 jours avec deux circonstances aggravantes (conduite sans permis et violation manifestement)».

Ce mis en cause avait été placé sous contrôle judiciaire contrairement aux réquisitions du parquet qui demandait son placement en détention provisoire. Il a, par ailleurs, «interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et interdiction de sortir du territoire national par le juge des libertés et de la détention», a conclu le parquet de Bordeaux.