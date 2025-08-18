Argenteuil : un conducteur de bus RATP pris à partie par un groupe d’individus, les suspects en fuite

Vendredi 16 août au soir, un conducteur de bus RATP a été agressé à Argenteuil, dans le Val-d’Oise, a appris CNEWS ce lundi. Plusieurs individus s’en sont pris physiquement à lui avant de l’asperger de bombe lacrymogène.

Une agression ignoble. Un conducteur de la RATP a été agressé par un groupe d’individus vendredi 16 août au soir, a appris CNEWS auprès d’Ahmed Berrahal, élu à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Les faits se sont produits aux alentours de 22h45 sur la ligne 164, au niveau de l’arrêt «Les Massiers» à Argenteuil (Val-d’Oise). Alors qu’il était à l’arrêt, le conducteur a été pris à partie par un groupe d’individus, l’ayant agressé physiquement au visage avant de l’asperger de bombe lacrymogène.

Après cette agression, les individus ont dérobé l’empoche de ce machiniste avant de prendre la fuite. Les forces de l’ordre ainsi que les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux.

Le conducteur, souffrant de brûlures aux yeux, a été pris en charge. Puis, il a été transporté à l’hôpital d’Argenteuil.

L’homme déposera plainte. Une demande a été faite à la Sûreté RATP afin de renforcer la sécurisation dans le secteur.