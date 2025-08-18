Rhône : une personne décède après une explosion dans un immeuble à Vénissieux

Une personne est morte dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août à la suite d’une explosion survenue dans un immeuble de Vénissieux, a-t-on appris auprès de la préfecture du Rhône.

L’explosion en question s'est produite aux alentours de 3h30 du matin dans un bâtiment de 7 étages situé avenue de la division Leclerc, à Vénissieux. Au total, 18 personnes se trouvent actuellement en urgence relative, dont 9 ont été transportées à l'hôpital.

Le sinistre aurait été provoqué après une fuite de gaz. Cette hypothèse devrait être confirmée par l'enquête. L’explosion a été suivie d’un incendie. Pour mettre fin au feu, environ 90 pompiers ont été mobilisés, aidés par 40 engins.