Rhône : une personne décède après une explosion dans un immeuble à Vénissieux

Par Khalil Rajehi
Une personne est morte dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août à la suite d’une explosion survenue dans un immeuble de Vénissieux, a-t-on appris auprès de la préfecture du Rhône. 

Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août, une personne est décédée lors d’une explosion survenue dans un immeuble de Vénissieux, dans le Rhône, a appris CNEWS ce lundi matin auprès de la préfecture, confirmant une information de TF1Info. 

L’explosion en question s'est produite aux alentours de 3h30 du matin dans un bâtiment de 7 étages situé avenue de la division Leclerc, à Vénissieux. Au total, 18 personnes se trouvent actuellement en urgence relative, dont 9 ont été transportées à l'hôpital. 

Le sinistre aurait été provoqué après une fuite de gaz. Cette hypothèse devrait être confirmée par l'enquête. L’explosion a été suivie d’un incendie. Pour mettre fin au feu, environ 90 pompiers ont été mobilisés, aidés par 40 engins. 

