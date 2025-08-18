Saint-Etienne : des inscriptions racistes et antisémites découvertes sur des lieux symboliques de la ville

Ce dimanche 17 août, des inscriptions «racistes, antisémites et islamophobes» ont été retrouvées devant plusieurs lieux symboliques de la ville de Saint-Etienne, dont l’Hôtel de ville, la cathédrale Saint-Charles et sur le bâtiment du palais de Justice.

Un acte odieux. La ville de Saint-Etienne (Loire) a annoncé, dans un communiqué en date du dimanche 17 août, la découverte d’inscriptions jugés «racistes, antisémites et islamophobes» devant plusieurs lieux emblématiques, tels que l’Hôtel de ville, la cathédrale Saint-Charles, la place Jean-Jaurès, ainsi que sur le bâtiment du palais de Justice.

Dans ce communiqué, le maire de la ville, Gaël Perdriau, a condamné «avec la plus grande fermeté ces actes odieux et d’une grande lâcheté».

«Je ne connais qu’une seule communauté à Saint-Etienne : celle des Stéphanoises et des Stéphanois et je m’emploie, chaque jour, avec l’ensemble de l’équipe municipale, à les réunir autour des valeurs républicaines qui nous permettent de vivre harmonieusement en société», a-t-il écrit.

D’après l’édile, «tout autre chemin est une impasse et se termine inéluctablement en violence». A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte.

«La ville de Saint-Etienne mettra à disposition de la police nationale les images de vidéosurveillance afin que le ou les auteur(s) puisse(nt) être identifié(s) et arrêté(s), et comme elle le fait aussi désormais systématiquement lors de dégradations de l’espace public, la ville de Saint-Etienne déposera plainte», a écrit le maire de la ville, Gaël Perdriau.

À noter que la municipalité a procédé à l'effacement de ces inscriptions, décrites comme étant «abjectes» par l'édile.