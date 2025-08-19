Auxerre : un homme interpellé après avoir tiré une dizaine de fois sur des policiers

Un homme d’une quarantaine d’années a été interpellé ce lundi 18 août au soir, après avoir visé les forces de l’ordre par des tirs d’arme longue, a appris CNEWS auprès du parquet d’Auxerre. Son interpellation a été réalisée par le RAID qui s’est déplacé sur les lieux.

Une situation très tendue. Ce lundi 18 août au soir, un individu, né en 1985, a été interpellé rue des Puits-des-Dames à Auxerre (Yonne) après avoir tiré à plusieurs reprises sur des policiers, a appris CNEWS ce mardi auprès du parquet.

Les faits se sont produits en soirée lorsque le commissariat de police d’Auxerre a reçu un appel signalant la présence d’un individu porteur d’une arme longue dans une cour. «Le témoin relatait avoir entendu deux détonations», a précisé le ministère public. A la suite de cette alerte, les forces de l’ordre se sont déplacées sur les lieux.

Sur place, les fonctionnaires ont essayé de discuter avec l’individu. Ce dernier «aurait tiré un premier coup de feu depuis son appartement. D’autres tirs auraient suivi», nous explique le parquet d’Auxerre.

Face à cette situation, les policiers, qui se trouvaient en bas de l'immeuble, ont reculé, et ce dans le but de se mettre en sécurité. L'individu aurait ensuite «tiré de nouveau de son appartement puis serait sorti dans les parties communes de l’immeuble avant de retourner dans son logement», selon le ministère public à CNEWS.

Un individu connu de la justice pour des faits anciens

«Depuis la fenêtre de son logement, il aurait pointé son arme en direction des policiers. Un fonctionnaire aurait alors fait usage de son arme de service», a ajouté la même source. Après le tir du policier, le mis en cause se serait éloigné de la fenêtre et se serait retranché dans son appartement, se plaignant d'avoir été touché à l'abdomen.

Ces faits d’extrême gravité ont nécessité le déplacement du RAID sur les lieux. Finalement, l’individu a été arrêté. Cependant, durant son interpellation, celui-ci «s’est montré très énervé et s’est rebellé», a noté le parquet d’Auxerre.

Examiné par un médecin, le mis en cause ne souffrait visiblement pas d’aucune blessure apparente. «Il a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique», a souligné le ministère public.

Cet homme d’une quarantaine d’années est connu de la justice «pour des faits anciens d’une gravité sans rapport avec ce qui lui est aujourd’hui reproché», a conclu le parquet.