Nord : une famille porte plainte contre X après la noyade d'un petit garçon de 4 ans dans une piscine municipale

Un petit garçon de 4 ans s'est noyé dans une piscine municipale du nord de la France. La famille a annoncé par la voix de son avocat porter plainte contre X ce mardi 19 août.

Un drame désormais porté devant la justice. La famille du petit Maylon, décédé la semaine dernière après une noyade dans une piscine municipale dans le Nord a annoncé déposer une plainte contre X pour homicide involontaire.

Les faits se sont déroulés à Denain, dans le Nord. Accompagné de proches de la famille, tous majeurs, le petit Maylon, âgé de 4 ans, jouait dans la pataugeoire, a indiqué à l'AFP l’avocat des parents, Me Ilyès Dogheche.

Selon le centre aquatique, trois maîtres-nageurs ainsi qu’un responsable de la sécurité étaient en poste au moment du drame et les bassins de la piscine étaient peu remplis. Cependant, le petit garçon serait passé d’un bassin à l’autre sans que personne ne s’en aperçoive.

Les noyades en forte augmentation en France

Le parquet de Valenciennes a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Selon une source policière, Maylon appartenait à la communauté des gens du voyage. Ce mardi 19 août, une marche blanche a été organisée en sa mémoire : plusieurs centaines de personnes s’y sont rassemblées.

Depuis le début de l’année 2025, les noyades connaissent une recrudescence inquiétante en France. D’après les chiffres de Santé publique France, 193 personnes ont perdu la vie par noyade entre le 1er juin et le 23 juillet, soit une hausse de 45 % par rapport à l’an dernier. Parmi les victimes figuraient 27 enfants.