Policier gravement blessé après un refus d’obtempérer à Mont-de-Marsan : le suspect condamné à 3 ans de prison

L’homme, qui a renversé un policier avec sa voiture après un refus d’obtempérer vendredi 15 août à Mont-de-Marsan (Landes), a été condamné ce mardi à trois ans de prison, a indiqué la procureure de la République Alexa Dubourg.

La justice s’est prononcée. Un individu de 49 ans a été jugé en comparution immédiate ce mardi 19 août après un refus d’obtempérer survenu à Mont-de-Marsan (Landes) vendredi 15 août dernier au cours duquel un policier a été renversé et grièvement blessé.

Ce mise en cause a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, à savoir «refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d’autrui, violences sur des fonctionnaires de police aggravées, conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, conduite en état d’ivresse en récidive, défaut d’assurance et mise en circulation d’un véhicule sans avoir fait établir le certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire»

Par conséquent, il a été condamné à la peine de trois ans de prison avec maintien en détention, a appris CNEWS auprès de la procureure de la République de Mont-de-Marsan, Alexa Dubourg.

Il a également écopé de 5 ans d’interdiction de repasser les épreuves du permis de conduire, 5 ans d’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur, 5 ans de privation du droit d’éligibilité, 500 euros d’amende délictuelle, 135 euros d’amende contraventionnelle et la confiscation de son véhicule, nous a précisé la magistrate.

La décision prononcée par le tribunal de Mont-de-Marsan ce mardi est conforme aux réquisitions du parquet, sauf pour l’emprisonnement. En effet, le ministère public avait requis quatre ans de prison, dont un avec sursis probatoire et maintien en détention pour la partie ferme, à savoir les trois ans restants.

Les faits se sont déroulés place de l’Hôtel de Ville à Mont-de-Marsan. L’homme avait été contrôlé car il stationnait sur une place réservée aux personnes en situation de handicap. Soudainement, et au cours de ce contrôle, l’automobiliste a redémarré son véhicule, traînant au sol un agent de police, qui a perdu connaissance à cause du choc.

L’individu avait ensuite été interpellé dans une zone boisée à Mazerolles, à quelques kilomètres du lieu de l’agression. Il avait été positif à un test d’alcoolémie et avait été placé en garde à vue pour tentative d’homicide volontaire sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

Après les faits, le préfet des Landes, Gilles Clavreul, avait publié un communiqué sur sa page Facebook : «J'adresse tout mon soutien et mes vœux de rétablissement au policier grièvement blessé (...) et témoigne de ma solidarité avec tous les policiers et gendarmes, qui exposent leurs vies pour protéger nos concitoyens», avait-il notamment écrit.

Bien que porteur de sérieuses blessures, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.