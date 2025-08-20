Corps découverts dans la Seine dans le Val-de-Marne : un homme placé en garde à vue à Paris

Un homme a été interpellé ce mercredi matin et placé en garde à vue pour «meurtres en concours» à Paris à la suite de la découverte, il y a tout juste une semaine, de quatre corps flottant dans la Seine, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a indiqué le parquet de Créteil à CNEWS.

L'enquête progresse. Le parquet de Créteil a indiqué à CNEWS, ce mercredi 20 août, qu’un homme avait été interpellé et placé en garde à vue «pour meurtres en concours dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris», dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la découverte mercredi 13 août dernier de quatre corps sans vie dans la Seine à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, confirmant une information du Parisien.

Comme l’expliquent nos confrères, la dénomination de «meurtres en concours» signifie que l’individu est soupçonné d’avoir commis plusieurs meurtres de manière distincte. Dans ce cadre, la garde à vue du suspect pourrait durer jusqu’à 96 heures.

Mercredi 13 août, la macabre découverte avait été faite par un usager du RER C, ce dernier ayant aperçu un premier corps inanimé, le crâne dégarni, flottant dans la Seine. Ainsi, il avait directement contacté les forces de l’ordre par téléphone.

Dépêchés sur les lieux, les policiers de la Brigade fluviale avaient essayé de récupérer le corps. A leur grande surprise, trois autres cadavres avaient été découverts. Le deuxième était en effet à une cinquantaine de mètres du premier et était situé en bordure du quai.

Le troisième cadavre était, lui, coincé dans les branchages tandis que le dernier corps dérivait dans les courants, selon une source policière à CNEWS.

Samedi dernier, le parquet avait indiqué qu’une des quatre victimes était morte par strangulation. La seconde présentait des «lésions de violences».