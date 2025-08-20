Haute-Savoie : des voitures de familles juives vandalisées avec l’inscription «Free Palestine»

Des véhicules de personnes de confession juive ont été tagués du slogan «Free Palestine», ce mercredi 20 août dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie.

Un vandalisme vivement dénoncé. Ce mercredi, les voitures de personnes de confession juive ont été taguées, dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie. Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir le slogan «Free Palestine» sur ces véhicules.

🇫🇷 Jewish families on vacation in the French Alps woke up to their cars spray-painted with “Free Palestine.”



Nine vehicles were vandalized in Châtel, turning a summer holiday into a nightmare. pic.twitter.com/s4AvpmDVPN — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) August 20, 2025

Les actes de vandalisme contre la communauté juive se sont multipliés, depuis le 7-Octobre 2023, mais également ces dernières semaines. Dans la nuit du 6 au 7 août dernier, les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été recouverts de peinture rouge, ainsi que d’inscriptions et slogans en faveur de la Palestine.

Les bureaux parisiens de la compagnie israélienne El Al ont été vandalisés par des militants pro-palestiniens.



En conséquence, El Al a décidé de suspendre la présence de ses équipes à Paris jusqu’à nouvel ordre.



Ce climat de haine est insupportable !



Soutien total à El Al. pic.twitter.com/4QAJYv6n64 — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) August 7, 2025

Une enquête avait été ouverte «pour des faits de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion».