Haute-Savoie : des voitures de familles juives vandalisées avec l’inscription «Free Palestine»

Des voitures ont été tagués dans la commune de Châtel. [© X - @CombatASemitism]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des véhicules de personnes de confession juive ont été tagués du slogan «Free Palestine», ce mercredi 20 août dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie. 

Un vandalisme vivement dénoncé. Ce mercredi, les voitures de personnes de confession juive ont été taguées, dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie. Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir le slogan «Free Palestine» sur ces véhicules. 

Les actes de vandalisme contre la communauté juive se sont multipliés, depuis le 7-Octobre 2023, mais également ces dernières semaines. Dans la nuit du 6 au 7 août dernier, les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été recouverts de peinture rouge, ainsi que d’inscriptions et slogans en faveur de la Palestine.

Sur le même sujet «Je ne me voyais plus construire un avenir ici» : ces Français de confession juive ont décidé de quitter la France pour Israël Lire

Une enquête avait été ouverte «pour des faits de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion».

