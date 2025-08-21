Air France : 5 blessés durant le vol Paris-Ajaccio lors de «fortes turbulences»

Ce mercredi, les passagers du vol AF 4236, au départ de Paris et à destination d’Ajaccio, ont vécu une expérience traumatisante. En effet, 5 personnes, dont trois membres de l’équipage, ont été blessées lors de «fortes turbulences», a indiqué Air France à CNEWS.

Un voyage mouvementé. Après des jours de chaleur intense, plusieurs départements de l’Hexagone ont été touchés par des orages violents et des pluies intenses ce mercredi 20 août. La dégradation des conditions météorologiques a eu un impact sur le vol AF 4236, opéré par Air France, au départ de Paris-Orly et à destination d’Ajaccio.

Selon les informations communiquées par Air France à CNEWS, le vol en question «a rencontré de fortes turbulences lors d’un épisode orageux violent». Au total, cinq personnes ont été blessées. Il s’agit de deux passagers et trois membres de l’équipage commercial «qui procédaient à la vérification des ceintures de sécurité», nous informe la compagnie aérienne.

A la suite de ces faits, «les pilotes ont sollicité l’assistance des équipes médicales d’urgence de l’aéroport de destination, qui étaient présentes dès l’arrivée de l’appareil au point de parking et ont rapidement pris en charge les blessés», a ajouté Air France.

Les équipes de la compagnie aérienne étaient présentes à l’aéroport d’Ajaccio. Elles ont proposé leur assistance aux passagers du vol AF 4236. «Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses membres d’équipage est sa priorité absolue», a indiqué l’entreprise.