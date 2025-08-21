Cadavres découverts dans la Seine : une deuxième personne placée en garde à vue

Le parquet de Créteil a confirmé à CNEWS qu'une deuxième personne est en garde à vue, ce jeudi 21 août, dans l'affaire des quatre cadavres retrouvés dans la Seine, à Choisy-le-Roi (94) la semaine dernière. La veille, un premier suspect avait aussi été placé en garde à vue.

Au lendemain d’une première interpellation réalisée dans le dossier des corps découverts dans la Seine, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), le parquet de Créteil, sollicité par CNEWS, a indiqué qu’une deuxième personne a été placée en garde à vue ce jeudi, confirmant une information du Parisien.

D'après nos confrères, la personne qui a été placée en garde à vue ce jeudi ferait partie de l’entourage du premier suspect. Ce dernier a en effet été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 20 août «pour meurtres en concours dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris», comme nous l’avait confirmé le parquet de Créteil.

La dénomination de «meurtres en concours» signifie que l’individu est soupçonné d’avoir commis plusieurs meurtres de manière distincte. Dans ce cadre, la garde à vue du suspect, qui a débuté hier, pourrait durer jusqu’à 96 heures.

Une des victimes est morte par «strangulation»

Concernant les faits, ceux-ci remontent au mercredi 13 août. Ce jour-là, un usager du RER C avait appelé les forces de l’ordre, indiquant avoir aperçu un corps inanimé, le crâne dégarni, flottant dans la Seine.

Dépêchés sur les lieux, les policiers de la Brigade fluviale avaient essayé de récupérer le corps. A leur grande surprise, trois autres cadavres avaient été découverts. Le deuxième était en effet à une cinquantaine de mètres du premier et était situé en bordure du quai.

Le troisième cadavre était, lui, coincé dans les branchages tandis que le dernier corps dérivait dans les courants, selon une source policière à CNEWS.

Samedi dernier, le parquet avait indiqué qu’une des quatre victimes était morte par strangulation. La seconde présentait des «lésions de violences».