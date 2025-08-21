«C’est vraiment tragique» : ce que l'on sait du décès d'une enfant de 2 ans écrasée dans un garage automobile

Une enfant de 2 ans est morte ce mercredi 20 août à Bernay, dans l’Eure, après avoir été écrasée dans un garage automobile, a appris CNEWS auprès du parquet d’Evreux. La mère de la victime lui aurait involontairement roulé dessus.

Une triste nouvelle. Ce mercredi 20 août, une enfant de 2 ans est décédée à Bernay (Eure) après avoir été heurtée involontairement par sa mère lorsque cette dernière rentrait son véhicule dans son garage, a appris CNEWS du parquet d’Évreux, confirmant une information de Paris-Normandie.

Les faits sont qualifiés de «tragiques» par le procureur de la République d’Évreux, Rémi Coutin. D’après nos confrères, le drame s’est produit aux alentours de 14h, dans la zone d’activités de la Malouve.

«La maman, propriétaire du garage, conduisait avec ses enfants à l’arrière. La fillette serait descendue du véhicule pendant que la maman était en train de manœuvrer, et elle lui a roulé dessus. C’est vraiment tragique. Les parents sont extrêmement choqués», a indiqué la gendarmerie à Paris-Normandie.

Malgré l’intervention rapide des secours et les nombreuses tentatives de réanimation, l’enfant a succombé à ses blessures et est décédée sur place.

Le procureur de la République d’Évreux nous indique qu’«une enquête de flagrance a été ouverte du chef d’homicide involontaire sous la direction de mon parquet, et confiée à la gendarmerie de Bernay».