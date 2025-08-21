Toute l’actu en direct 24h/24
Lyon : un Algérien en situation irrégulière condamné à 30 mois de prison après l’agression violente d’un octogénaire

Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un homme âgé de 86 ans a été brutalement agressé le 10 août dernier pour sa chaîne en or. L'auteur du vol avec violence a été condamné à 30 mois d'emprisonnement. 

Une agression avec une violence sans précédent. Dimanche 10 août dernier, un homme de 86 ans a été agressé à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, par un individu alors qu’il franchissait le portail de son domicile, a appris CNEWS ce jeudi 21 août auprès de la préfecture du Rhône

Dans une publication sur Facebook, le syndicat de police Alliance a fait savoir que le mis en cause avait arraché une chaîne en or au cou de la victime avant de la rouer de coups, «occasionnant des multiples fractures».  

Interpellé le 19 août dans le quartier de la Guillotière, l'auteur du vol, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, a été déféré au parquet de Lyon.  

L'individu a été condamné à 30 mois d'emprisonnement. Il fait l'objet d'un mandat de dépôt et d'une interdiction du territoire national, a fait savoir le parquet.

Concernant la victime, cette dernière souffre d’une fracture de la hanche. D’après le Progrès, l’octogénaire a dû être opéré à l’hôpital Edouard-Herriot. La fille de la victime a réagi auprès de nos confrères, affirmant que l’auteur des faits «a ruiné les dernières années de vie de notre papa». 

