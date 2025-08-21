Lyon : un Algérien en situation irrégulière interpellé après l’agression violente d’un octogénaire, une OQTF délivrée

Ce jeudi 21 août, un Algérien, en situation irrégulière, doit être déféré au parquet de Lyon à la suite de l’agression, survenue dimanche 10 août dernier dans le 7e arrondissement de la ville, d’un homme âgé de 86 ans. L'individu est désormais visé par une OQTF. Il comparaîtra ce jeudi.

Une agression avec une violence sans précédent. Dimanche 10 août dernier, un homme de 86 ans a été agressé à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, par un individu alors qu’il franchissait le portail de son domicile, a appris CNEWS ce jeudi 21 août auprès de la préfecture du Rhône.

Dans une publication sur Facebook, le syndicat de police Alliance a fait savoir que le mis en cause avait arraché une chaîne en or au cou de la victime avant de la rouer de coups, «occasionnant des multiples fractures».

L’individu ayant pris la fuite, un mandat de recherche avait été délivré par le parquet afin d’identifier l’auteur des faits. Finalement, ce dernier a été interpellé mardi 19 août au soir dans le quartier de la Guillotière, nous indique la préfecture du Rhône.

Merci et bravo aux enquêteurs de la @PoliceNat69 👮🏻‍♂️👮🏻qui ont permis cette interpellation ! https://t.co/5WjcSzqbDa — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 20, 2025

Il s’est avéré que l’homme, sans domicile fixe, était de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Il devrait être déféré ce jeudi au parquet de Lyon. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec assignation à résidence a été délivrée à son encontre par la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

Concernant la victime, cette dernière souffre d’une fracture de la hanche. D’après le Progrès, l’octogénaire a dû être opéré à l’hôpital Edouard-Herriot. La fille de la victime a réagi auprès de nos confrères, affirmant que l’auteur des faits «a ruiné les dernières années de vie de notre papa».

Contacté, le parquet de Lyon a assuré à CNEWS que le suspect «de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire a été interpellé et comparaitra aujourd’hui en audience de comparution immédiate».