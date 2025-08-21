Seine-Saint-Denis: une septuagénaire retrouvée morte chez elle à Bobigny, une enquête pour meurtre ouverte

Toute l’actu en direct 24h/24
Une femme de 71 ans a été retrouvée morte mercredi soir à son domicile de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et une enquête a été ouverte pour meurtre, a appris l'AFP jeudi de source policière et du parquet de Bobigny.

Dans la soirée de mercredi, une femme de 71 ans a été retrouvée morte avec une plaie dans la tête à son domicile, situé à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. 

Selon une source policière à l'AFP, son fils, actuellement à l'étranger, n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Ce sont les pompiers, accompagnés d'un ami du fils de la victime, qui ont fait la découverte, a poursuivi la même source, précisant qu'il y avait de nombreuses traces de sang sur le sol de l'appartement.

 

Le jour de son décès n'a pas encore pu être déterminé par les autorités.

Des personnes en situation irrégulière hébergées 

Selon la source policière, cette femme avait l'habitude d'héberger chez elle des personnes en situation irrégulière. 

Les «vérifications sont en cours» sur ce point, a nuancé le parquet. L'enquête ouverte pour meurtre a été confiée au service de police judiciaire du département.

