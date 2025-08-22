Seine-Saint-Denis : deux individus interpellés et condamnés pour avoir enlevé et séquestré un jeune de 16 ans

Deux individus ont été condamnés, ce jeudi, pour avoir enlevé et séquestré un mineur de 16 ans au début du mois. Ce dernier a subi de graves sévices, et a été brûlé avec un couteau chauffé à blanc.

Un jeune adolescent de 16 ans a été enlevé et momentanément séquestré dans à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), dans la soirée du 6 août, a-t-on appris par un communiqué de la gendarmerie nationale.

D’après celui-ci, le mineur a été «embarqué de force dans un véhicule», puis retenu dans un appartement de la Courneuve, où il aurait subi de «graves sévices». L’adolescent aurait été déshabillé puis «brûlé à plusieurs endroits du corps à l’aide d’une de couteau chauffé à blanc», avant d’être déposé à proximité de son domicile.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le garçon aurait été séquestré dans le but d’être interrogé sur «le cambriolage qu’aurait subi l’un des ravisseurs dans le même quartier d’Ezanville».

Plusieurs couteaux et du cannabis retrouvés

Les investigations, menées par la brigade des recherches de Montmorency, ont permis d’identifier le principal mis en cause et l’occupante du logement de la Courneuve. Ensuite, une opération menée le 19 août a permis l’interpellation des deux principaux protagonistes de cette séquestration.

Ces derniers seraient déjà connus de la justice, et ont rapidement reconnu les faits au cours de leur garde à vue. Déjà jugés en comparution immédiate le 21 août, ils ont été condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme pour l’un, et 3 ans d’emprisonnement avec sursis simple de 2 ans pour l’autre.

«Quatre couteaux, 87 grammes de cannabis et le véhicule ayant servi à la commission des faits» ont également été saisis.