Clermont-Ferrand : un corps calciné retrouvé, un homme mis en examen

Ce samedi, le parquet de Clermont-Ferrand a indiqué qu’un jeune homme a été mis en examen pour «meurtre en bande organisée» et «association de malfaiteurs criminelle» après la découvert d’un corps calciné dans la ville, le 13 août dernier.

Une macabre découverte. Le 13 août, le corps calciné d'un homme avait été retrouvé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ce samedi, un suspect a été mis en examen.

Le jeune homme, «âgé de 20 à 25 ans», a été arrêté mercredi par les policiers de la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée) et était hébergé chez des proches, a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien régional La Montagne. Il avait déjà des antécédents judiciaires liés au trafic de stupéfiants. Après avoir été mis en examen, il a été placé en détention provisoire.

Le 13 août dernier, le corps d'un homme de 28 ans, au lourd passé judiciaire en lien avec le trafic de stupéfiants également et originaire de la région d'Avignon, avait été retrouvé dans une voiture brûlée à Croix-de-Neyrat, un quartier prioritaire du nord de la ville.

La même nuit, dans le même quartier, un homme de 22 ans, lui aussi originaire du Vaucluse, et depuis mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée», avait été blessé par balles à la jambe.

L'homme soupçonné du meurtre a également été mis en examen pour ces faits.

La capitale auvergnate, jusque-là épargnée, a été depuis cet hiver le théâtre de plusieurs règlements de compte liés au narcotrafic. La préfecture a notamment fait état de quatre homicides et un blessé grave dans ce cadre depuis le début de l’année.