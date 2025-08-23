Paris : un homme agressé au couteau pour avoir protégé sa compagne importunée dans le tramway

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août, un homme a été agressé à plusieurs coups de couteau en voulant protéger sa compagne dans un tramway. Les faits se sont déroulés à la Porte de Vanves, dans le 14e arrondissement de Paris.

Un homme a été poignardé à plusieurs reprises, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août, dans le 14e arrondissement de Paris, a appris CNEWS d'une source policière et du parquet, confirmant une information de RTL. Les faits se sont déroulés dans le tramway T3A, au niveau de la Porte de Vanves, vers 00h15.

La victime, âgée de 30 ans, se trouvait dans le tramway avec sa compagne, journaliste à CNEWS, lorsque cette dernière a été bousculée puis insultée par un individu, de type africain selon la source policière, après avoir été longuement dévisagée. Avant son passage à l'acte, le mis en cause s'est approché du couple en faisant déplacer un passager. «Je vais vous ni**** vos mères ! Toi ! Elle», a-t-il lancé en direction du couple.

Après avoir mis en sécurité sa femme, le compagnon ainsi son agresseur sont sortis au niveau de la Porte de Vanves. C’est alors que des coups de poing ont été échangés.

Soudainement, l’auteur de l’agression a sorti un couteau et a poignardé le compagnon à sept reprises, dont six au thorax, avant de prendre la fuite en direction du 15e arrondissement, selon la source policière.

Après s’être effondrée au sol, la victime a retiré sa chemise afin d'appuyer sur les plaies et a demandé de l'aide. Une équipe du SAMU s'est déplacée sur les lieux. Le trentenaire a, par la suite, été transporté à l’hôpital Georges-Pompidou en urgence absolue sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Concernant l’agresseur, un certain Issa N. selon nos informations, né en 1983 selon le parquet, il a été localisé grâce aux recherches effectuées par les policiers. L'individu, d'origine sénégalaise et présentant des traces de sang, a été formellement identifié par des témoins.

D’après nos confrères de RTL, il serait bien connu des services de police. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le couteau, utilisé lors de l'agression, n'a pas été retrouvé.

Compte tenu de ces faits, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire. Elle a été confiée au 3e district de police judiciaire (DPJ). «Les investigations se poursuivent», a conclu le ministère public.