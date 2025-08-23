Seine-et-Marne : un policier blessé lors d’un refus d’obtempérer à Nanteuil-lès-Meaux

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août, un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) a été blessé à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) après avoir été renversé par un chauffard ayant refusé d’obtempérer à un contrôle de police. Une enquête a été ouverte.

Des faits d'une extrême gravité. Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) a été grièvement blessé, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août, à Nanteuil-lès-Meaux, en Seine-et-Marne, lors d’un refus d’obtempérer, a indiqué Le Parisien.

Comme le précisent nos confrères, l’histoire débute avec un refus d’obtempérer au niveau de Coulommiers, consécutif à un délit routier, avant que le chauffard ne poursuive sa route en direction de Meaux. C’est alors que des véhicules de la BAC se sont positionnés à Nanteuil-lès-Meaux afin de tenter d’intercepter le conducteur.

Projeté au-dessus du véhicule

À la vue des policiers, l'individu est monté sur le trottoir, alors qu’un fonctionnaire venait de sortir de son véhicule. L’agent a été renversé et sa tête a cogné le pare-brise. Après le choc, le policier, qui est passé par-dessus la voiture, est retombé sur le sol tandis que le chauffard a pris la fuite après les faits.

Toujours selon la même source, le policier souffrirait d’un traumatisme crânien et de multiples fractures. Une information confirmée par le syndicat de police Alliance. Il a été transporté à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé.

🚨 #Meaux : refus d’obtempérer !

💥 Un chauffard fonce sur un policier #BAC qui est grièvement blessé (traumatisme crânien, mâchoire fracturée, bassin déplacé).

👉Toujours plus de violences, l’impunité règne en maître et se rit de la loi

Pensées vont à notre collègue et sa… https://t.co/KsiDQJ84nb — ALLIANCE PN (@alliancepolice) August 23, 2025

Une enquête a été ouverte par le parquet de Meaux pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique. Les investigations ont été confiées au Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ).

Réagissant à cette nouvelle sur le réseau social X, la porte-parole de la police nationale, Agathe Foucault, a souhaité un «prompt rétablissement à notre collègue de la BAC blessé gravement cette nuit par l’auteur d’un refus d’obtempérer qui fonçait sur lui avant de fuir au volant de son véhicule».