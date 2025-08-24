Cadavres découverts dans la Seine : le parquet requiert la mise en examen du principal suspect pour quatre meurtres

Le parquet de Créteil a annoncé ce dimanche requérir la mise en examen du principal suspect pour meurtres «au préjudice des quatre victimes» dans l'enquête concernant la découverte de quatre corps dans la Seine, le 13 août dernier, à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

L'enquête progresse. Dans un communiqué publié ce dimanche 24 août, le parquet de Créteil a requis la mise en examen et le placement en détention provisoire du principal suspect dans l’affaire des quatre cadavres découverts dans la Seine, mercredi 13 août 2025, sur la commune de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

L’identité du principal suspect reste, à ce jour, «incertaine» selon le ministère public. Cependant, il s’agit d’un homme sans domicile fixe (SDF), «âgé d’une vingtaine d’années, de type nord-africain et de nationalité non établie».

Au cours de sa garde à vue, «il répondait succinctement aux enquêteurs sur ses éléments de vie. Il refusait de répondre aux questions relatives aux faits qui lui étaient reprochés», a expliqué le parquet de Créteil.

Mais comment l’individu a-t-il été interpellé ? A la suite de la découverte des corps dans la Seine, les enquêteurs se sont intéressés aux images de vidéoprotections et aux données téléphoniques, permettant d'identifiant le mis en cause. Il était «habituellement présent aux abords du lieu de découverte des corps», selon le ministère public.

Deux corps présentaient des «lésions de violences»

«Cet homme y avait d’ailleurs été contrôlé le 13 août 2025, par les effectifs primo-intervenants. Il y avait surtout été interpellé le 5 août 2025 en possession de documents dont le titulaire ne pouvait être contacté dans le temps de l’enquête.

Il avait été laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Il s’avérait ultérieurement que ces documents appartenaient à la deuxième victime identifiée, non encore portée disparue à la date du 5 août 2025», a écrit le parquet dans son communiqué.

Par conséquent, et vu l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête, l’homme a été interpellé mercredi 20 août dans un centre de rétention administrative.

Il est à noter qu’une seconde personne avait également été placée en garde à vue dans le cadre de cette même affaire avant qu’elle ne soit laissée libre, samedi 23 août en début de soirée, sans qu’aucune charge ne soit retenue à son encontre.

Parmi les quatre corps découverts, deux présentaient des «lésions de violences, évocatrices d’une strangulation». Sur le troisième corps, «une trace suspecte dont l’origine ne pouvait être déterminée» a été retrouvée.