Cadavres découverts dans la Seine : SDF, de type nord-africain, connu de la justice... Ce que l’on sait du principal suspect

Le parquet de Créteil a requis, ce dimanche 24 août, la mise en examen et le placement en détention provisoire du principal suspect dans l’affaire des quatre corps découverts dans Seine. Cet homme, âgé d’une vingtaine d’années, est déjà connu de la justice.

Onze jours après la découverte de quatre corps dans la Seine, sur la commune de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le parquet de Créteil a requis, ce dimanche, la mise en examen pour «meurtre en concours au préjudice de quatre victimes» ainsi que le placement en détention provisoire du principal suspect, interpellé mercredi 20 août au matin.

L’individu, «dont l’identité reste incertaine à ce jour», est présenté par le parquet comme étant «âgé d’une vingtaine d’années, de type nord-africain et de nationalité non établie». Les enquêteurs se sont intéressés à lui car il était «habituellement présent aux abords du lieu de découverte des corps», selon les images de vidéosurveillance et les analyses de la téléphonie.

«Cet homme y avait d’ailleurs été contrôlé le 13 août 2025, par les effectifs primo-intervenants. Il y avait surtout été interpellé le 5 août 2025 en possession de documents dont le titulaire ne pouvait être contacté dans le temps de l’enquête. Il avait été laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Il s’avérait ultérieurement que ces documents appartenaient à la deuxième victime identifiée, non encore portée disparue à la date du 5 août 2025», a écrit le parquet dans son communiqué.

Deux faits d'atteinte aux biens et une interpellation le 5 août

L’individu est par ailleurs des services de la justice, notamment pour deux faits d’atteinte aux biens. Les premiers faits remontent à janvier 2025. Il est poursuivi pour un «vol avec dégradation dans un véhicule». Une affaire pour laquelle «il se voyait délivrer une convocation devant le Tribunal judiciaire de Créteil pour une audience au mois de septembre 2025».

La seconde affaire est plus récente. Elle a eu lieu le 5 août 2025 et concerne notamment «un recel de vol». Pour ces faits, l’individu s’est vu «remettre une convocation pour une ordonnance pénale», selon le parquet.

Concernant l’affaire de la découverte des quatre corps, le suspect a été interpellé mercredi 20 août dans un centre de rétention administrative. Placé en garde à vue durant 96 heures, «il répondait succinctement aux enquêteurs sur ses éléments de vie. Il refusait de répondre aux questions relatives aux faits qui lui étaient reprochés», écrit encore le parquet.