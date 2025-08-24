Toute l’actu en direct 24h/24
Disparition inquiétante de Sarah dans les Yvelines : un appel à témoins lancé pour retrouver l’Américaine de 35 ans

De type caucasien et de nationalité américaine, la trentenaire a les cheveux châtains et les yeux marrons. [Police nationale]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La police nationale des Yvelines a lancé un appel à témoins ce dimanche 24 août à la suite de la disparition, jugée inquiétante, de Sarah Janelle Turner. La jeune Américaine de 35 ans est portée disparue depuis vendredi 22 août. 

Une disparition qui interroge. Ce dimanche 24 août, la police nationale des Yvelines a lancé un appel à témoins dans le but de retrouver Sarah Janelle Turner. Il s’agit d’une Américaine de 35 ans qui n’a plus donné de nouvelles depuis vendredi 22 août en fin de matinée. 

D’après la police, la jeune femme a disparu à Mareil-Marly, toujours dans le département des Yvelines. Sarah Janelle Turner est décrite comme étant de corpulence mince. Elle mesure 1m63. 

De type caucasien et de nationalité américaine, la trentenaire a les cheveux châtains et les yeux marron. Les forces de l’ordre expliquent «ignorer» la tenue qu’elle portait au moment de sa disparition.

Les policiers invitent toute personne ayant des informations sur la disparition de Sarah Janelle Turner à prendre contact avec le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, au 01.39.10.91.03, au 01.39.10.91.39, au 01.39.10.91.25, au 01.71.51.90.04 ou encore en appelant le 17 Police secours. 

