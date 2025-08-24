Orly : deux enfants d’une même famille meurent par noyade dans un parc municipal

Deux enfants, qui seraient âgés de 3 et 4 ans, sont morts par noyade ce samedi 23 août après-midi dans un parc municipal à Orly, dans le Val-de-Marne, a indiqué le parquet de Créteil. Les deux victimes seraient deux jeunes cousins.

Terrible nouvelle. Ce samedi 23 août après-midi, deux enfants issus de la même famille, ont été retrouvés noyés dans le parc municipal Georges-Méliès, à Orly, dans le Val-de-Marne, a appris l’AFP auprès du parquet de Créteil, confirmant une information du Parisien.

Le ministère public n’était pas en mesure de confirmer l’âge des victimes. En revanche, selon nos confrères du Parisien, celles-ci seraient âgées de 3 et 4 ans. Les enfants décédés seraient deux jeunes cousins.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour «recherche des causes de la mort». Pour l’heure, le ministère public ne dispose pas de plus d’éléments concernant les circonstances ayant conduit aux décès.

D’après Le Parisien, citant la municipalité, le parc Georges-Méliès ne possède pas de plan d’eau ouvert à la baignade. Selon l’AFP, 268 personnes ont perdu la vie par noyade du 1er juin au 13 août en France.

Il s’agit d’un nombre globalement stable sur un an, ont annoncé les autorités sanitaires, qui pointent toutefois des décès d'enfants et adolescents dans les cours d'eau plus fréquents, ainsi qu'en mer pour les adultes.

Au total, 1.013 noyades ont été recensées dans l'Hexagone et en Outre-mer (contre 886 sur la même période en 2024, soit une hausse de 14%), dont environ une sur quatre (26%) a été mortelle, précisait vendredi Santé publique France dans son troisième point de l'été.