«Il y a la douleur physique, mais la douleur mentale est aussi terrible», témoigne cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon

«Mon cœur me faisait mal de peur, d’inquiétude, d’effroi (...). Il y a la douleur physique, mais la douleur mentale est aussi terrible», a témoigné la journaliste Isabelle Pibouleau, sur le plateau de CNEWS, ce lundi 25 août, après l’agression de son compagnon à la sortie du tramway dans le XIVe arrondissement de Paris.