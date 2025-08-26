Attentat déjoué contre Taylor Swift à Vienne : le complice du principal suspect condamné à un an et demi de prison avec sursis

Mohammad A., un adolescent syrien de 16 ans, a été condamné ce mardi 26 août par la justice allemande à un an et demi de prison pour avoir participé à la préparation d'un attentat islamiste, finalement déjoué, contre les concerts de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024.

La justice allemande a tranché. Ce mardi 26 août, Mohammad A., un adolescent syrien âgé de 16 ans, a comparu devant le tribunal de Berlin, en Allemagne. Le mineur devait en effet être jugé pour sa complicité lors de l’attentat islamiste, finalement déjoué, contre les concerts de Taylor Swift à Vienne, en 2024.

Soupçonné d’avoir participé à la préparation de l’attentat, l’adolescente, décrit par le parquet fédéral comme étant un adepte de l’idéologie de Daesh, a été reconnu coupable de «préparation d’un acte de violence grave mettant en danger l’Etat» et de «soutien d’un acte de violence terroriste à l’étranger», il a été condamné à un an et demi de prison avec sursis.

Pour le tribunal de Berlin, ce Syrien avait apporté son aide au principal suspect, un Autrichien de 19 ans, via les réseaux sociaux. A l’époque des faits, le prévenu avait 14 ans et avait transmis au principal suspect «une vidéo expliquant comment fabriquer une bombe et l’avait mis en relation avec un membre» de Daesh, relate un communiqué du tribunal consulté par l’AFP.

Mohammad A. avait ensuite été arrêté à Francfort-sur-l’Oder. Les concerts de Taylor Swift, qui étaient prévus début août 2024, avaient été annulés par la police autrichienne après la découverte de ces projets.