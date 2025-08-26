Toute l’actu en direct 24h/24
Hérault : un individu armé interpellé par le Raid après s'être retranché sur l’Île de Thau

Le forcené aurait tiré à plusieurs reprises, à l'aide d'une arme longue, sur les policiers. [Emmanuel DUNAND / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La préfecture de l’Hérault a annoncé qu’un individu «armé» s'est retranché sur l’Île de Thau, à Sète. Il a finalement été interpellé par le Raid. Aucun blessé n'est à déplorer. 

Dans une publication sur le réseau social X, la préfecture de l’Hérault a indiqué, en début de soirée, qu’une intervention de la police était en cours. Selon les autorités, «un individu armé est actuellement retranché sur l’Île de Thau à Sète». 

Selon nos confrères de Midi-Libre, le forcené aurait tiré à plusieurs reprises, à l'aide d'une arme longue, sur les policiers. Le forcené a finalement été interpellé par le Raid, a indiqué la préfecture de l'Hérault en soirée. 

«L’individu retranché a été interpellé par les forces de l’ordre. L’opération est terminée», a écrit la préfecture, ajoutant qu'«aucun blessé n’est à déplorer».

