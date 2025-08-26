Le Havre : après une altercation à un feu rouge, une conductrice de 21 ans percute, traîne sur plusieurs mètres et tue un autre automobiliste

Une conductrice de 21 ans a été mise en examen et incarcérée pour «homicide volontaire» après avoir percuté et tué un autre conducteur sorti de son véhicule pour s'expliquer avec elle après une altercation à un feu rouge, a indiqué le parquet du Havre ce mardi.

Une altercation qui a viré au drame. Ce mardi, le parquet du Havre a indiqué, par l'intermédiaire de la procureure de la République, Soizic Guillaume, qu'une femme de 21 ans a été mise en examen et incarcérée pour homicide volontaire après avoir percuté et tué un individu après une altercation.

D'après les détails donnés par la magistrate, l'incident s'est déroulé le 23 août au Havre et est survenu après un «démarrage considéré comme trop lent à un feu rouge» par la victime.

Une réaction amplifiée «par la peur»

Ce dernier, un homme de 27 ans, a alors effectué un coup de klaxon. Face à ce geste de mécontentement, la mise en cause, accompagnée de son conjoint et de ses deux jeunes enfants, a répondu par un doigt d'honneur.

La victime a ensuite doublé la mise en cause avant de s'arrêter et de sortir de son véhicule. La jeune conductrice a alors redémarré et percuté l'automobiliste. Ce dernier, «traîné sur le capot sur plusieurs mètres avant de chuter», a été placé en coma artificiel au CHU de Rouen avant de décéder dans la matinée du lundi 25 août.

La mise en cause, retrouvée à l'aide de la vidéosurveillance, aurait déclaré pendant ses auditions avoir «pris peur car elle se trouvait avec ses deux enfants de 7 mois et 3 ans ainsi que son petit ami de 17 ans».