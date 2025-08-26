Mort de Jean Pormanove : ce que l'on sait sur la nouvelle enquête ouverte

Dans un communiqué en date de ce mardi 26 août, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête visant la plate-forme Kick, en plus de celles ouvertes par le parquet de Nice, à la suite de la mort du vidéaste Raphaël Graven, connu sous le pseudo «Jean Pormanove».

La justice s'intéresse plus que jamais au rôle de Kick dans le décès du vidéaste. En concertation avec le parquet de Nice, le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire à l’encontre de la plate-forme de streaming australienne «du chef de fourniture en bande organisée de plate-forme en ligne illicite», et ce à la suite du décès du streamer Raphaël Graven, alias «Jean Pormanove», a indiqué le ministère public ce mardi dans un communiqué.

Cette nouvelle enquête, confiée à l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), a été «initiée par le parquet de Paris au titre de sa compétence concurrente nationale cyber». Elle cherchera à déterminer deux faits.

En effet, les investigations se pencheront sur le rôle de Kick. Elles essayeront de démontrer, ou non, si la plate-forme «fournissait en connaissance de cause, des services illicites, notamment par la diffusion de vidéos d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne», écrit le parquet.

Deux autres enquêtes sont toujours en cours

Puis, le 2e point vise à savoir si la plate-forme se conformait «aux obligations issues du règlement européen sur les services numériques (DSA), notamment l’obligation de signaler aux autorités les risques d’atteintes à la vie ou à la sécurité des personnes».

Dans cette nouvelle enquête, les faits qui sont reprochés à la plate-forme Kick sont d’une extrême gravité et celle-ci peut encourir jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, et ce lorsque les faits sont commis «en bande organisée».

En parallèle, deux autres enquête sont toujours en cours et celles-ci s’inscrivent sous la direction du parquet de Nice. La première concerne les circonstances de la mort de «Jean Pormanove» tandis que la seconde, initiée en décembre 2024, est ouverte «du chef de violences volontaires aggravées».

«Les deux parquets sont en lien étroit afin de se communiquer réciproquement les éléments susceptibles d’éclairer l’une et l’autre procédure», a conclu le parquet de Paris dans son communiqué du jour.

La ministre au Numérique attaque, à son tour, Kick en justice

Peu de temps avant la publication du communiqué du ministère public, la ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, avait annoncé attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement». «J'intenterai une action au tribunal judiciaire pour manquement face à la loi» sur la confiance dans l'économie numérique, avait déclaré la ministre.

Le streamer Raphaël Graven est décédé lundi 18 août dernier près de Nice (Alpes-Maritimes) à l’âge de 46 ans, lors d’une diffusion en direct. Sa mort est survenue après douze jours de direct le montrant, ainsi qu’un autre homme, violenté et humilié par deux personnes.

Néanmoins, dans un communiqué dévoilé jeudi 21 août, le parquet de Nice avait indiqué que le décès du streamer «n’a pas d’origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers», ajoutant que les causes probables de celui-ci «apparaissent donc d’origine médicale et/ou toxicologique».

«Des analyses complémentaires, toxicologiques et anatomopathologiques, ont été ordonnées pour préciser ces causes», avait ajouté le communiqué du procureur de Nice.