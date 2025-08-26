Paris : une Ukrainienne violée sur le Champ-de-Mars, un suspect interpellé

Un individu a été interpellé dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août, dans le secteur du Champs-de-Mars, dans le 7e arrondissement de Paris. Il est suspecté d’avoir violé une jeune femme ukrainienne de 32 ans, a appris CNEWS de source policière.

Un viol en plein Paris. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un individu, dont l’âge n’a pas été révélé.

Selon une source policière à CNEWS, cet homme, alcoolisé lors de son arrestation, est suspecté d’avoir violé une jeune femme de 32 ans de nationalité ukrainienne.

D’après nos informations, la victime aurait été emmenée de force dans les buissons du secteur du Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel, dans le 7e arrondissement de la capitale. L’homme lui aurait touché les parties intimes avant de la pénétrer digitalement.

Après son interpellation, le suspect a été conduit au commissariat de police avant d’être placé en garde à vue différée en raison de son alcoolémie. Une plainte devrait être déposée par la victime.

Contacté par nos soins, le parquet de Paris n’était pas joignable dans l’immédiat.