Pyrénées-Orientales : un tag antisémite découvert sur un caveau familial à Cabestany

Un habitant de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales, a découvert un tag antisémite sur la façade du caveau de sa famille. En mars dernier, l'édifice avait déjà été dégradé par des inscriptions. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Nouvel acte antisémite dans un cimetière. Samedi 23 août, Jean-Philippe Beille, un habitant de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales, s'est rendu dans le cimetière de la commune dans lequel se trouve la sépulture de sa famille.

Arrivé devant le caveau vieux de plus d'un siècle, il a fait une découverte qui l'a profondément heurté : les mots «sale juif» ont été tagués en majuscule sur la façade. «J'étais horrifié, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait pu faire ça», a-t-il confié à CNEWS.

Une sépulture déjà dégradée par le passé

Une dégradation qui lui a rappelé le passé douloureux de sa famille. «Je ne suis pas de confession juive, mais j'étais très choqué. J'ai un oncle qui est mort fusillé par les nazis, mes grands-parents ont fui le nazisme et se sont réfugiés en Suisse dans les années 1940», a-t-il poursuivi.

Et ce n'est pas la première fois que la sépulture familiale est dégradée. En mars dernier, Jean-Philippe Beille a découvert à l'intérieur du caveau les inscriptions «OAS» (Organisation de l'armée secrète, un groupe terroriste d'extrême droite créée en 1961 pour défendre l'Algérie française) et «SS», à la veille d'une manifestation organisée dans la ville pour commémorer la fin de la Guerre d'Algérie.

«On a l'impression d'avoir une cible dans le dos, ce n’est pas rassurant», a-t-il soufflé. Après qu'il a déposé plainte contre X, la gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter d'identifier le ou les auteurs de ces dégradations.