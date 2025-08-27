Abattage d'un olivier rendant hommage à Ilan Halimi : deux individus interpellés

Deux hommes ont été interpellés ce mercredi 27 août en Seine-Saint-Denis. De nationalité tunisienne, ils sont suspectés d’être impliqués dans l’abattage, le 14 août 2025, d’un olivier planté en hommage à Ilan Halimi dans un parc d’Epinay-sur-Seine (93).

L'enquête progresse. Ce mercredi 27 août, deux individus ont été interpellés dans le cadre de l’enquête ouverte après l’abattage de l’olivier planté à Epinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi la nuit du 13 au 14 août 2025, a appris l’AFP du parquet de Bobigny, confirmant une information de Paris-Match.

Les deux personnes interpellées seraient sans domicile fixe et de nationalité tunisienne, selon nos confrères. Elles auraient été arrêtées sur les mêmes lieux des faits, dans le département de la Seine-Saint-Denis.

D'après le parquet de Bobigny, les individus sont des frères jumeaux. Ils vont être jugés en comparution immédiate pour destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.

Plusieurs personnalités politiques, dont le président de la République Emmanuel Macron, avaient fermement condamné cet acte violent après l’abattage de l’olivier, planté en 2011, en hommage à Ilan Halimi.

«Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois», avait écrit le chef de l’Etat sur le réseau social X.

Ilan Halimi avait été enlevé par le «gang des barbares» le 20 janvier 2006. Lorsqu’il avait été retrouvé, il était nu, bâillonné, menotté et portait des traces de tortures et de brûlures. Il est décédé pendant son transfert à l’hôpital.

En 2019, deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée.