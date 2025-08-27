Aix-en-Provence : un projet d’évasion préparé par un détenu déjoué

Un projet d’évasion, décrit comme étant potentiellement violent et préparé par un détenu au centre pénitentiaire d’Aix-en-Provence vient d’être déjoué, a appris CNEWS ce mercredi 27 août de source proche du dossier.

D’après nos informations, le détenu en question, un homme né en avril 1996 et écroué en avril 2022 au centre pénitentiaire d’Aix-Lyunes, comptait se faire récupérer au cours d’une extraction médicale et ce par un véhicule, contenant des armes à l’intérieur, positionné à proximitéde l’établissement pénitentiaire.

Après la localisation du véhicule aux abords de l’établissement pénitentiaire, les démineurs se sont déplacés sur le site. La fouille de l’habitacle a permis de découvrir deux fioles avec une poudre noire à l’intérieur, des détonateurs électriques et une arme de poing dans la boîte à gants, toujours selon la source proche du dossier.

A la suite de cette découverte, le détenu, en détention provisoire depuis 2022 à la suite de sa mise en examen pour des faits d’assassinat et d’infractions liées à la législation sur les stupéfiants, a été transféré au quartier d’isolement des Baumettes, à Marseille.

Selon une source pénitentiaire à CNEWS, ce sont les consignes de vigilance renforcées mises en place en détention et lors des extractions par le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui ont permis d’éviter cette évasion potentiellement très violente.