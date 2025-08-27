«Viens ici, je vais te couper ta tête inchallah» : un homme menace de mort un internaute en plein direct sur TikTok, une enquête ouverte

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête, ce mercredi 27 août, après qu’un internaute a été menacé de mort durant un direct TikTok par un individu. Un signalement Pharos a été effectué par la police nationale, selon la préfecture du Rhône.

Des propos très graves. Dans une publication sur le réseau social X, la préfecture du Rhône a indiqué que le parquet de Lyon a procédé à l’ouverture d’une enquête. Cela fait suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un homme menacer de mort un internaute lors d’un direct sur la plate-forme TikTok.

Compte tenu des propos proférés dans la vidéo mentionnée, un signalement a été réalisé auprès de la plateforme Pharos par la @PoliceNationale.



Par ailleurs, le parquet de Lyon a ouvert une enquête.



⚠️ Ne relayez pas cette vidéo.



Signalez les contenus illicites de l'internet👇… — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 27, 2025

Sur les images, repérées par le lanceur d’alerte Chawki Benzehra, on voit un individu, prénommé Ibrahim, s’en prendre à un internaute. «Tu connais Lyon ? Viens ici, je vais te couper ta tête inchallah, si Dieu le veut», dit-il.

Puis, l’individu se met à parler en arabe, toujours en s’adressant à l’internaute qu’il décrit comme étant un «apostat». «Qu’Allah te maudisse jusqu’au jour du jugement. Tu peux enregistrer la vidéo. Je m’appelle Ibrahim», affirme-t-il durant ce direct.

Un signalement sur la plate-forme Pharos

C’est alors que l’internaute lui demande s’il a prêté allégeance à Daesh. Il répond : «Oui. Nous vous avons tué, les Yézidis. Vous n’êtes que des cochons. On a fait de vous des esclaves sexuels», a-t-il déclaré, sans la moindre peur, ni la moindre retenue.

À ce stade, on ignore la date à laquelle la vidéo a été enregistrée. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la police nationale a procédé au signalement des «propos proférés» par cet individu auprès de la plate-forme Pharos, selon la préfecture du Rhône.

«Ne relayez pas cette vidéo», ont poursuivi les autorités sur le réseau social X. On ignore également si l’individu radicalisé a été interpellé.

Contacté par nos soins, le parquet de Lyon n’était pas joignable dans l’immédiat.