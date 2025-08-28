Abattage d'un olivier rendant hommage à Ilan Halimi : les deux mis en cause jugés en octobre

Les deux frères jumeaux tunisiens, interpellés mercredi 27 août dans le cadre de l’affaire de l’abattage d’un olivier rendant hommage à Ilan Halimi, ont été déférés en comparution immédiate. L’audience a été renvoyée au 22 octobre 2025.

Ils devront répondre de leur acte devant la justice. Ce mercredi 27 août, deux individus ont été interpellés à Epinay-sur-Seine dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de l’abattage de l’olivier rendant hommage à Ilan Halimi, dans la nuit du 13 au 14 août dans cette même commune de la Seine-Saint-Denis.

Les mis en cause ont été déférés le soir même en comparution immédiate. Selon le parquet de Bobigny, contacté par CNEWS, l’affaire a finalement été renvoyée au 22 octobre 2025, «avec placement en détention provisoire des deux frères».

Ils seront ainsi jugés pour des faits qualifiés de «destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion».

Selon des sources policières à CNEWS, confirmant une information de Paris-Match, les suspects sont sans domicile fixe et de nationalité tunisienne. Ils sont connus des services de police notamment pour vol et violences.

«La Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif»

Plusieurs personnalités politiques, dont le président de la République Emmanuel Macron, avaient fermement condamné l’abattage de l’olivier, planté en 2011, en hommage à Ilan Halimi.

«Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois», avait écrit le chef de l’Etat sur le réseau social X, avant d'ajouter : «La Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif».

Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif.



Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine.



Face à l’antisémitisme : la République,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2025

Ilan Halimi avait été enlevé par le «gang des barbares» le 20 janvier 2006. Lorsqu’il avait été retrouvé, il était nu, bâillonné, menotté et portait des traces de tortures et de brûlures. Il avait succombé pendant son transfert à l’hôpital.

Pour rappel, en 2019, deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée.