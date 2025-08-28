Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Côte-d’Or : un mineur séquestré dans une grange, trois adolescents placés sous contrôle judiciaire

Sur place, la victime a été «violentée» à l’aide d’armes de type «air soft» puis laissée libre. [LOIC VENANCE / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 26 août, trois adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d’avoir agressé et séquestré un mineur dans une grange, dimanche 24 août, à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) avant de le laisser libre. 

C’est une affaire qui témoigne de la recrudescence de la violence chez les jeunes. Trois adolescents ont été déférés mardi 26 août et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte pour «séquestration et violences avec arme et en réunion». 

Celle-ci a vu le jour à la suite de l’agression, dimanche 24 août, d’un mineur à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). Ce dernier a en effet été emmené «par la contrainte dans une grange» par trois adolescents, a indiqué le parquet de Dijon à CNEWS. 

Sur le même sujet Adolescentes écrasées par un train en Gironde : ce que l'on sait de ce drame près de Bordeaux Lire

Sur place, la victime a été «violentée» à l’aide d’armes de type «air soft» puis laissée libre. Elle a écopé de plus de 8 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Interpellés par les gendarmes, les mis en cause ont évoqué «un différend lié à des insultes et de propos inadaptés», selon le ministère public. 

Ils devront comparaître devant le tribunal pour enfants le 13 novembre prochain. 

Côte-d'OrDijonJusticeGendarmerie

À suivre aussi

Châtillon-sur-Seine : des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane
Côte-d’Or : un jeune homme de 18 ans blessé au couteau, deux mineurs interpellés
Côte-d’Or : trois ouvriers meurent écrasés par un mur sur un chantier

Ailleurs sur le web

Dernières actualités