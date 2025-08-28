Côte-d’Or : un mineur séquestré dans une grange, trois adolescents placés sous contrôle judiciaire

Ce mardi 26 août, trois adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d’avoir agressé et séquestré un mineur dans une grange, dimanche 24 août, à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) avant de le laisser libre.

C’est une affaire qui témoigne de la recrudescence de la violence chez les jeunes. Trois adolescents ont été déférés mardi 26 août et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte pour «séquestration et violences avec arme et en réunion».

Celle-ci a vu le jour à la suite de l’agression, dimanche 24 août, d’un mineur à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). Ce dernier a en effet été emmené «par la contrainte dans une grange» par trois adolescents, a indiqué le parquet de Dijon à CNEWS.

Sur place, la victime a été «violentée» à l’aide d’armes de type «air soft» puis laissée libre. Elle a écopé de plus de 8 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Interpellés par les gendarmes, les mis en cause ont évoqué «un différend lié à des insultes et de propos inadaptés», selon le ministère public.

Ils devront comparaître devant le tribunal pour enfants le 13 novembre prochain.