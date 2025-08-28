Toute l’actu en direct 24h/24
Hérault : le cadavre d’un homme victime de violences repêché dans le Canal du Midi

Le Canal du Midi traverse plusieurs communes allant de Sète à Argens-Minervois en passant par Vias ainsi que de Montgiscard à Toulouse. [Google Street View]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Le parquet de Béziers a indiqué, ce jeudi 28 août, que le corps d’un homme victime de violences a été repêché mardi dans le Canal du Midi à Vias, près d’Agde, dans l’Hérault. 

Terrible découverte. Ce jeudi 28 août, le parquet de Béziers a fait savoir que le corps sans vie d’un homme «qui semblait avoir fait l’objet de violences» avait été découvert deux jours plus tôt, soit mardi 26 août, vers 18h, dans le Canal du Midi à Vias, (Hérault), par un plongeur de la brigade nautique de la gendarmerie nationale de Marseille.

Cette découverte a été faite «à la suite du signalement d’un témoin», selon le parquet de Béziers. Par conséquent, et au regard des premiers éléments de l’enquête, une information judiciaire va être ouverte pour meurtre. Les investigations seront confiées à un juge d’instruction de Béziers

«Une autopsie est programmée très prochainement» et «de très nombreuses investigations sont en cours, y compris aux fins d'identifier formellement la victime», a expliqué le procureur de la République Raphaël Balland dans son communiqué.

«Afin de sauvegarder les investigations en cours et à venir, aucune autre information ne sera rendue publique jusqu'à l'éventuelle interpellation du ou des auteurs présumés de ces faits», a-t-il ajouté.

