L'équivalent de plus de 300.000 euros de retraite versés indûment : une femme usurpe l'identité de sa mère décédée et exploite les failles du système pendant 25 ans

Pendant un quart de siècle, les versements se sont poursuivis, sans qu’aucun contrôle ne mette fin à l’escroquerie. [© Yaroslav / Adobe Stock / Illustration]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Aux États-Unis, une femme de 54 ans a été condamnée le 21 août dernier à un an de prison pour avoir usurpé l’identité de sa mère décédée et perçu illégalement l'équivalent de plus de 300.000 euros de retraite pendant vingt-cinq ans.

Un stratagème aussi simple qu’effarant. Aux États-Unis, une femme de 54 ans a été condamnée jeudi 21 août à un an de prison ferme pour avoir usurpé l’identité de sa mère morte depuis vingt-cinq ans.

L’objectif : continuer à percevoir sa pension de retraite. Une arnaque bien ficelée puisqu’elle lui a permis de toucher plus de 360.000 dollars, soit environ 307.000 euros.

La police du Minnesota qualifie l'arnaque d'«éhontée» et explique que Redmond, la mise en cause, avait, à la mort de sa mère en 1999, contacté la Social Security Administration, l'équivalent local de la Sécurité sociale, pour demander la procédure à suivre. 

On lui avait alors expliqué qu’il suffisait de déclarer officiellement le décès pour que les versements cessent. Mais Redmond a préféré se taire.

Non seulement elle n’a pas annoncé la mort de sa mère, mais elle n’est jamais revenue sur ce silence par la suite. Pendant vingt-cinq ans, donc, les prestations ont continué à tomber sans qu’aucun contrôle ne mette fin à l’escroquerie. Mais l'arnaque a finalement été détectée après une enquête tardive.

«elle s’est fait passer pour sa mère décédée»

«Pendant vingt-cinq ans, elle s’est fait passer pour sa mère décédée pour voler plus de 360.000 dollars», a résumé le procureur fédéral par intérim Joseph H. Thomson, qui a dénoncé les failles d’un système incapable de détecter une fraude aussi grossière.

La fraude aura pris fin seulement cette année. Lors du procès, le procureur a replacé ce dossier dans le contexte plus large de la multiplication des escroqueries sociales qui frappent l’État. 

La femme, devenue dépendante de ces versements mensuels, a finalement été condamnée à un an de prison ferme et une année supplémentaire de liberté surveillée.

arnaquemensongeEtats-Unis

