Nord : un homme refuse de se soumettre à un contrôle de police et fonce sur des policiers à Tourcoing, l’individu interpellé (vidéo)

L'individu est actuellement en garde à vue. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par Khalil Rajehi
Ce jeudi 28 août, un homme, recherché par les policiers et se trouvant à bord d’une camionnette au niveau de la Place de la République à Tourcoing, a refusé de procéder à un contrôle de police et a foncé sur les fonctionnaires. Ces derniers ont fait usage de leur arme de service. L’individu a finalement été interpellé et placé en garde à vue, a appris CNEWS de la police. 

Une situation assez tendue. Ce jeudi 28 août, un homme a été placé en garde à vue après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police et foncé sur des policiers, a appris CNEWS de la police. Les faits ont eu lieu vers 13h30 au niveau de la Place de la République, dans le centre de Tourcoing (Nord). 

En effet, les fonctionnaires ont voulu contrôler un individu, qui était recherché et se trouvait à bord d’une camionnette, selon notre source. 

A la vue des policiers, l’homme a refusé d’obtempérer et a foncé sur les fonctionnaires. Une situation délicate qui a poussé les agents à faire usage de leur arme de service, sans pour autant atteindre le chauffard. Ce dernier est donc parvenu à prendre la fuite. 

Néanmoins, l’individu a été intercepté un peu plus loin. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Aucun blessé n'est à déplorer. 

D’après une source policière, l’homme a fait plusieurs manœuvres pour échapper à la police. Au cours de celles-ci, il a renversé les stands présents sur place et a percuté les véhicules de polices. Les quatre pneus de la camionnette ont été crevés par les tirs des fonctionnaires. 

Contacté par nos soins, le parquet de Lille a confirmé que l'homme, âgé de 67 ans, «était recherché pour des violences intra-familiales». Il a pris la fuite en «fonçant sur les forces de l'ordre». «Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique», a ajouté le ministère public à CNEWS.

