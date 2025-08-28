Nord : un homme refuse de se soumettre à un contrôle de police et fonce sur des policiers à Tourcoing, l’individu interpellé (vidéo)

Ce jeudi 28 août, un homme, recherché par les policiers et se trouvant à bord d’une camionnette au niveau de la Place de la République à Tourcoing, a refusé de procéder à un contrôle de police et a foncé sur les fonctionnaires. Ces derniers ont fait usage de leur arme de service. L’individu a finalement été interpellé et placé en garde à vue, a appris CNEWS de la police.

En effet, les fonctionnaires ont voulu contrôler un individu, qui était recherché et se trouvait à bord d’une camionnette, selon notre source.

A la vue des policiers, l’homme a refusé d’obtempérer et a foncé sur les fonctionnaires. Une situation délicate qui a poussé les agents à faire usage de leur arme de service, sans pour autant atteindre le chauffard. Ce dernier est donc parvenu à prendre la fuite.

Néanmoins, l’individu a été intercepté un peu plus loin. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Aucun blessé n'est à déplorer.

D’après une source policière, l’homme a fait plusieurs manœuvres pour échapper à la police. Au cours de celles-ci, il a renversé les stands présents sur place et a percuté les véhicules de polices. Les quatre pneus de la camionnette ont été crevés par les tirs des fonctionnaires.

Contacté par nos soins, le parquet de Lille a confirmé que l'homme, âgé de 67 ans, «était recherché pour des violences intra-familiales». Il a pris la fuite en «fonçant sur les forces de l'ordre». «Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique», a ajouté le ministère public à CNEWS.