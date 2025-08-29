Charente-Maritime : un pyromane responsable de 6 incendies met le feu à sa propre maison pour détourner les soupçons

Un homme de 27 ans, suspecté d’être à l’origine de plusieurs incendies criminels, a été condamné ce jeudi 28 août à La Rochelle (Charente-Maritime) à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, indique la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Ce jeudi 28 août, un individu de 27 ans a comparu devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, en Charente-Maritime. L’homme est en effet suspecté d’être à l’origine de plusieurs incendies de nature criminelle depuis le 4 juillet 2025.

A l’époque, les incendies ont été recensés «sur le secteur de la commune de Croix-Chapeau» et les premiers faits «portent sur de la végétation et un cabanon», selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Plus d’un mois plus tard, soit le 24 août 2025, un incendie a touché «une habitation qui est entièrement détruite par les flammes».

Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade de gendarmerie d’Angoulins. Les investigations ont permis «de diriger les soupçons» sur cet individu, demeurant sur la commune de Croix-Chapeau.

«À plusieurs reprises, il est établi qu’il est soit à l’origine de l’alerte donnée au centre de secours soit il se trouve à proximité des lieux de départ de feu», a expliqué la gendarmerie dans son communiqué.

Lundi 25 août, ce même homme était convoqué pour être interrogé, en tant que témoin, concernant la destruction de la maison de son voisin. Le jour même, «un incendie se déclare au domicile du mis en cause. Tout l’étage est détruit», a ajouté la gendarmerie.

Un individu «addict aux jeux»

L’homme a finalement été placé en garde à vue. Au cours de son audition, il a reconnu sa participation à 6 incendies, dont celui de sa maison. «Il explique que suite à un accident où il a été renversé par une voiture, il est devenu addict aux jeux. Sa femme l’a découvert et il a subi un gros stress qui lui occasionne régulièrement des pertes de connaissances. En juillet, un incendie s’est déclaré accidentellement avec une moissonneuse batteuse. Il a aidé à éteindre le feu et s’est rendu compte qu’il pouvait être utile. Ça lui a donné l’idée de commettre des incendies», a détaillé la gendarmerie.

«Pour l’incendie du cabanon chez son voisin, il déclare avoir été dépassé par le feu qui a détruit également la maison. Sachant qu’il était convoqué à la brigade, il a mis le feu chez lui pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui», a-t-elle ajouté.

A l’issue de sa comparution devant le tribunal de La Rochelle le 28 août, l’individu a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans de suivi socio-judiciaire.