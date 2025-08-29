Toute l’actu en direct 24h/24
Doubs : une enseignante tente de mettre fin à ses jours dans son lycée

La jeune femme travaille dans ce lycée général et technologique depuis plusieurs années. [Google Street View]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Une enseignante âgée d’une trentaine d’années a tenté de mettre fin à ses jours ce vendredi 29 août dans le Doubs. Elle a été prise en charge par ses collègues ainsi que par les secours. 

Que s’est-il passé ? Ce vendredi 29 août, une enseignante, exerçant au lycée Cuvier de Montbéliard (Doubs), a tenté de mettre fin à ses jours au sein même de l’établissement scolaire, a appris l’AFP auprès de l’académie de Besançon, confirmant une information de l’Est Républicain

Les faits ont eu lieu le jour de pré-rentrée. La jeune femme, âgée d’une trentaine d’années, a été rapidement prise en charge par ses collègues puis par les services de secours. «Ses jours ne sont plus en danger», a indiqué l’académie à l’AFP. 

La jeune femme travaille dans ce lycée général et technologique depuis plusieurs années. «Son geste a profondément bouleversé la communauté de l'établissement», a ajouté l’académie de Besançon, apportant son soutien aux proches de l’enseignante. 

A la suite de ces faits, une cellule d’écoute a été mise en place au sein du lycée Cuvier de Montbéliard. L’inspecteur d’académie, Samuel Rouzet, s’est déplacé sur les lieux ce vendredi après-midi. 

