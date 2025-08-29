Enfants fauchés à La Rochelle : l’octogénaire, condamnée à quatre ans de prison avec sursis, renonce à son appel

Me Vincent Berthault, avocat de l’octogénaire condamnée à quatre ans de prison avec sursis pour avoir fauché plusieurs enfants à La Rochelle et tué la petite Margot en juin 2024, a indiqué ce vendredi que son cliente a renoncé à son appel, rendant sa condamnation définitive.

Un soulagement pour les parents de la petite Margot. Cette dernière, âgée de 10 ans, avait perdu la vie après avoir été percutée par une octogénaire en juin 2024 lorsqu’elle circulait à vélo à La Rochelle, en Charente-Maritime.

Au total, six enfants, en plus de Margot, avaient été blessés par cette femme de 83 ans qui avait emprunté à contre-sens une voie limitée à 30 km/h, avant de percuter frontalement un groupe de douze enfants roulant à vélo.

A l’issue de sa comparution devant le tribunal de La Rochelle, l’octogénaire a été condamné à quatre ans de prison avec sursis. Néanmoins, elle avait pris la décision de faire appel de sa condamnation «uniquement sur l’action publique» avant de se désister ce vendredi 29 août, comme l’a appris l’AFP auprès de l’avocat de la condamnée Me Vincent Berthault.

«Pour eux, cela est difficile à accepter»

Au lendemain de l’annonce de l’appel de l’octogénaire, Me Vincent Julé-Parade, conseil de la partie civile, avait décrit à CNEWS «la colère» et la «stupéfaction» des parents de Margot. «Mes clients sont atterrés, ils vont devoir endurer une nouvelle procédure, un nouveau procès. Tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir un audiencement rapide», avait-il dit.

«Je les ai préparés à cela. Je savais depuis le jour du jugement qu’il y avait cette réflexion du côté de la prévenue et de son conseil. Au fond d’eux, les parents n’attendaient rien de la décision en tant que telle en termes de sanctions. Ils attendaient toutefois un minimum d’acceptation de la décision prononcée par la prévenue. Ils avaient l’espoir d’avoir tourné la page judiciaire au pénal», avait indiqué Me Vincent Julé-Parade à CNEWS.

«La décision de la prévenue les replonge, malheureusement, dans un parcours qui va durer plusieurs mois, avec une nouvelle audience. Pour eux, cela est difficile à accepter. C’est également très difficile à comprendre. Ils ont un peu l’impression que, quelque part, tout ce que la prévenue a semblé être à l’audience correctionnelle se confirme à travers cet appel», avait-il ajouté.

Malgré leur contestation de l’appel interjeté par la prévenue, les parents de Margot et leur conseil disaient «respecter» cette décision qui, comme le rappelle Me Vincent Julé-Parade, est «un droit le plus fondamental».