Mort d’Estéban malgré plusieurs appels au Samu : la famille porte plainte

Une mort qui suscite plusieurs interrogations. A la suite du décès d’Estéban Vermeersch, jeune homme de 24 ans, en janvier 2025 malgré plusieurs appels au Samu de la Sarthe, la famille du défunt ainsi que leur avocat, Me Vincent Sehier, ont annoncé avoir déposé plainte ce jeudi au parquet du Mans.

Dans celle-ci, dont une copie a été transmise ce vendredi à l’AFP, la famille vise les deux médecins régulateurs du Centre hospitalier du Mans qui avaient reçu les appels au Samu d'Estéban et de sa mère. Par conséquent, la famille du défunt réclame désormais des poursuites pour «homicide involontaire, mise en danger délibérée et non-assistance à personne en péril».

Dans cette plainte, les proches d’Estéban Vermeersch sont revenus sur la nuit du drame, soit le 28 janvier 2025. Ce soir-là, le jeune homme se trouvait au domicile familial, près de Mamers, dans la Sarthe, lorsqu’il est pris de douleurs dans la poitrine et au côté gauche du dos.

«Ça ne m’inquiète pas du tout»

Après avoir pris un paracétamol, Estéban Vermeersch est allé se coucher. Alors que ses symptômes s’aggravaient, la mère du jeune homme a décidé d’appeler le Samu. Au téléphone, le défunt indique au médecin régulateur : «Je ne remplis pas mes poumons à fond, et je ne les vide pas non plus». De plus, il disait être totalement incapable de se lever ou même de s’asseoir.

C’est alors que le médecin lui a conseillé de prendre un antidouleur, pensant qu’il s’agissait d’une «douleur musculaire. Ça ne m’inquiète pas du tout», lui disait-il.

Néanmoins, l’état du jeune homme continuait à se dégrader avec une quinzaine d’épisodes de vomissements. Le lendemain, Estéban Vermeersch était très fatigué et a fait un malaise et a chuté quand sa mère essayait de le faire lever.

Malgré un second appel, le médecin régulateur envisageait toujours un problème «musculaire», toujours selon le récit raconté par l’AFP, qui cite la plainte. Néanmoins, il a proposé à la mère d’emmener son fils par ses propres moyens aux urgences de Mamers.

Le jeune homme, très affaibli, s’est finalement effondré au niveau de sa voiture, victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Les soins prodigués par les secours ne sont pas parvenus pas à le ranimer et son décès a été prononcé le 30 janvier au centre hospitalier du Mans.

Selon deux experts cités dans la plainte, Estéban est mort des suites d'un pneumothorax (présence d'air dans la cavité pleurale) non diagnostiqué malgré ses symptômes et sa physionomie longiligne (1,85 m pour 53 kg), propice à ce type d'affection. Ils ont estimé que si le patient avait été pris en charge correctement, ses chances de survie étaient de «100%».